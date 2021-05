CBF altera datas e horários dos jogos do Fluminense na Copa do Brasil

Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 15:36 horas

Rio de Janeiro – A CBF anunciou na noite de quinta-feira a alteração das datas e horários dos jogos do Fluminense contra o Red Bull Bragantino pela terceira rodada da Copa do Brasil. Antes prevista para o dia 1º de junho, às 19h, a estreia Tricolor na competição foi remarcada para o dia 2 (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã.

O jogo de volta do confronto passou do dia 8 de junho (terça-feira), às 19h, para o dia 9, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

O Fluminense vai estrear na Copa do Brasil direto na terceira fase por disputar a Libertadores. O adversário foi definido por meio de um sorteio na sede da entidade, em abril. O confronto em jogos de ida e volta não tem o gol qualificado fora de casa como critério de desempate.

Campeão da Copa do Brasil em 2007, com direito a gol do título diante do Figueirense marcado pelo então zagueiro Roger Machado, hoje técnico do Tricolor, o Time de Guerreiros vai em busca do bicampeonato da competição.