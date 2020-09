CBF atualiza lista de Clubes Formadores e mantém Voltaço entre equipes

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 17:08 horas

26 times de todo o Brasil estão aptos a terem o certificado

Volta Redonda – A Confederação Brasileiro de Futebol (CBF) atualizou neste mês de setembro a lista de times que têm o certificado de Clube Formador. O Volta Redonda FC permanece entre as 26 equipes em todo o Brasil que, segundo a entidade, são especializadas na formação de jogadores.

O presidente do Esquadrão de Aço retificou a importância do selo, que foi concebido ao Voltaço no final de 2019.

– O selo de Clube Formador chancela a seriedade com que a nossa administração sempre tratou as nossas categorias de base, até porque sabemos que elas são o futuro do clube. Com o certificado, o nosso trabalho de formação de jogadores mudou de patamar, ganhando mais segurança para que continuássemos investindo pesado, nos tornando cada vez mais referência na formação de atletas e nos concretizando como uma grande força na base e, consequentemente, no profissional – destacou.

Dos 26 times que têm o selo de Clube Formador, apenas quatro são do Rio de Janeiro: Volta Redonda, Botafogo, Vasco e Nova Iguaçu.

– Este é um grande legado que temos muito orgulho em fazer parte e que mostra que o trabalho nas categorias de base está sendo muito bem feito. Exemplo disso é que mais da metade do nosso elenco profissional é formado por pratas da casa, além de termos mais de 30 atletas formados no Voltaço e que estão em grandes times do Brasil. Com certeza é o maior investimento que poderíamos fazer para o futuro do Volta Redonda – afirmou o mandatário tricolor.

Confira abaixo a lista atualizada das 26 equipes que têm o certificado de Clube Formador da CBF.

Associação Atlética Ponte Preta (SP)

Associação Esportiva Dinamo Esporte Clube (MG)

Botafogo de Futebol e Regatas (RJ)

Brasilis Futebol Clube Ltda (SP)

Ceará Sporting Club (CE)

Clube Atlético Paranaense (PR)

Clube Atlético do Porto (PE)

Coritiba Foot-ball Club (PR)

Esporte Clube Bahia (BA)

Figueirense Futebol Clube Ltda (SC)

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS)

Ituano Futebol Clube (SP)

Santos Futebol Clube (SP)

São Caetano Futebol Ltda

Sport Club Internacional (RS)

Associação Chapecoense de Futebol (SC)

Avaí Futebol Clube (SC)

Botafogo Futebol S.A. (SP)

Club de Regatas Vasco da Gama (RJ)

Clube Atlético Mineiro (MG)

Esporte Clube Juventude (RS)

Grêmio Novorizontino (SP)

Guarani de Palhoça Futebol Ltda (SC)

Nova Iguaçu Futebol Clube (RJ)

São Paulo Futebol Clube (SP)

Volta Redonda Futebol Clube (RJ)