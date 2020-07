CBF confirma início do Brasileirão para agosto e divulga tabela da competição

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 20:28 horas

Rio – A CBF confirmou, nesta terça-feira (14), o início da Série A do Campeonato Brasileiro, com a divulgação da tabela básica da competição. Prevista para ter início em maio, mas adiada por causa da pandemia do coronavírus, a primeira rodada da competição será disputada nos dias 8, 9 e 10 de agosto.

Os jogos da primeira rodada são: Flamengo x Atlético-MG, Botafogo x Bahia, Palmeiras x Vasco, Santos x Bragantino, Corinthians x Atlético-GO, Grêmio x Fluminense, Sport x Ceará, Coritiba x Internacional, Fortaleza x Athletico e Goiás x São Paulo. Datas e locais ainda não foram revelados.

Em agosto, os times vão jogar duas vezes por semana, com a segunda rodada prevista para os dias 12 e 13, com os seguintes jogos: Fluminense x Palmeiras, Vasco x Sport, São Paulo x Fortaleza, Bragantino x Botafogo, Atlético-MG x Corinthians, Internacional x Santos, Bahia x Coritiba, Athletico-PR x Goiás, Ceará x Grêmio e Atlético-GO x Flamengo.

O campeonato vai seguir até 24 de fevereiro, quando será disputada a última rodada, com todos os jogos no mesmo dia. Estão programados os seguintes duelos: Fluminense x Fortaleza, Vasco x Goiás, São Paulo x Flamengo, Bragantino x Grêmio, Atlético-MG x Palmeiras, Internacional x Corinthians, Bahia x Santos, Athletico-PR x Sport, Ceará x Botafogo e Atlético-GO x Coritiba.