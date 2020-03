CBF cria Seleção Brasileira de E-Sports para disputar Copa do Mundo

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 11:30 horas

Rio de Janeiro- No dia 16 de março, a CBF convocará quatro entre os melhores jogadores brasileiros do circuito do FIFA Global Series de Playstation 4 e de Xbox One. A Seleção Brasileira de E-Sports participará da seletiva para a eNations Cup 2020 no dia 25 de março. Os players disputarão entre si para descobrir quais serão os jogadores que representarão o Brasil na e-Nations Cup de FIFA 20, que acontece em maio, na Dinamarca.

Para Ébio “Ebinho” Bernardes, um dos atletas que representou o Brasil nas disputas de Xbox de 2019, a seletiva foi o torneio mais desafiador do ano, por conta do formato de pontos corridos.

– Isso ficou claro na pontuação final e na disputa, todos acabando com uma diferença baixa de gols. A ficha só foi cair de verdade quando o Hino Nacional tocou minutos antes das partidas começarem. Foi incrível – contou.

A organização da seletiva está sendo feita em parceria entre a CBF e a E-Flix eSports, responsável pela gestão esportiva da recém-criada Seleção, que tem o seu calendário anual preenchido não apenas pela eNationsCup, mas por outros eventos a serem anunciados em breve.

No ano passado, Ebinho e Vitor “Tore” embarcaram para Londres representando o Brasil. Quem será que vestirá a amarelinha dessa vez? As partidas da eliminatória nacional contarão com transmissão ao vivo e exclusiva no canal da CBF no Youtube.

Sobre o campeonato

A eNations Cup, Copa do Mundo de FIFA, foi disputada pela primeira vez em 2019, em Londres. A competição oficial internacional da FIFA conta com as melhores nações do mundo jogando o game com o mesmo nome.

Em 2019, 20 países representaram as seis entidades continentais do futebol profissional: UEFA (Europa), CONMEBOL (América do Sul), CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), CAF (África), OFC (Oceania) e AFC (Ásia).

As nações foram divididas em quatro grupos de cinco integrantes cada e a França foi a grande campeã, com os atletas Corentin ”Maestro” (PlayStation 4) e Lucas ”DaXe” (Xbox One), que derrotaram Nicolas Villalba e Yago Fawaz, da Argentina. Os brasileiros fizeram bons jogos, mas foram derrotados pelos franceses nas quartas de final.