CBF divulga calendário do futebol masculino profissional para 2024

País – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta semana o calendário do futebol masculino profissional para 2024. Pela primeira vez será realizado um jogo de abertura para o Campeonato Brasileiro Série A. O jogo de abertura será realizado no dia 13 de abril de 2024, em local a ser definido.

Além disso, serão mantidas as paralisações em todos os períodos de Data FIFA previstos para o próximo ano e a Copa do Brasil seguirá com os jogos de ida e volta disputados aos domingos. As finais serão nos dias 3 e 10 de novembro de 2024.

“Fiz questão de manter a paralisação do Campeonato Brasileiro Série A nas datas-FIFA. Dado o grande sucesso, vamos continuar com as finais da Copa do Brasil em dois domingos, valorizando ainda mais a competição. E a grande novidade de 2024 é que, pela primeira vez na história, teremos um jogo inaugural do Campeonato Brasileiro Série A. Será uma grande festa para celebrar o início do campeonato, que é o mais disputado do mundo. A CBF seguirá trabalhando na nossa gestão para tornar cada vez mais as competições rentáveis para os clubes e empolgantes para os torcedores brasileiros”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Campeonatos Estaduais:

– 21/01 a 07/04

Confira as datas das competições nacionais da CBF em 2024:

– Copa do Brasil: 21/02 a 10/11

– Série A: 14/04 a 08/12

– Série B: 20/04 a 26/11

– Série C: 21/04 a 20/10

– Série D: 21/04 a 29/09

– Supercopa do Brasil: 03/02