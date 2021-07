CBF divulga novas datas de jogos do Fluminense

Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 19:26 horas

Rio de Janeiro – A CBF divulgou, na terça-feira, dia 20, as novas datas e horários dos jogos do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. O remanejamento das partidas se deve ao adiamento do duelo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño-PAR, causado pela morte de Alexsandro Javier Arce, filho de Francisco “Chiqui” Arce, técnico do time paraguaio.

O jogo pela competição continental foi reagendado para o próximo dia 3 de agosto (terça-feira). Nesta data, estava programado o confronto entre Fluminense e Criciúma, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida, então, foi antecipada para o dia 31 de julho (sábado), às 16h30. Desta forma, o jogo entre Fluminense e Juventude, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, inicialmente agendado para este mesmo dia, foi adiado e ainda não tem uma nova data definida.

Confira o calendário dos próximos jogos do Fluminense:

24/07 (sábado), 19h – Palmeiras x Fluminense – Brasileirão

27/07 (terça), 19h15 – Criciúma x Fluminense – Copa do Brasil

31/07 (sábado) 16h30 – Fluminense x Criciúma – Copa do Brasil

03/08 (terça), 19h15 – Fluminense x Cerro Porteño-PAR – Libertadores

08/08 (Domingo), 16h – América-MG X Fluminense- Brasileirão

A definir – Fluminense x Juventude – Brasileirão