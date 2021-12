CBF doa 20 toneladas de alimentos aos desabrigados pelas chuvas na Bahia

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2021, 18:12 horas

Ação é coordenada pelo presidente em exercício da entidade, Ednaldo Rodrigues, e pelo lateral Daniel Alves, embaixador da iniciativa.

Rio- A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está doando 20 toneladas de alimentos às famílias atingidas pelas chuvas no Estado da Bahia. Os mantimentos começam a chegar aos desabrigados nesta quinta-feira, 30, e serão distribuídos em cinco bases de atendimento, sendo quatro delas indicadas pelo Governo do Estado e uma pela prefeitura de Vitória da Conquista.

O Presidente em Exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira, Daniel Alves, embaixador da iniciativa, estão comandando as articulações junto aos órgãos governamentais baianos para que a distribuição das cestas ocorra o mais rápido possível. O Estado da Bahia conta com 132 municípios em estado de emergência e mais de 600 mil pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas das últimas semanas.

“Temos acompanhado o sofrimento dessas pessoas e buscamos contribuir para amenizar esta situação de emergência pela qual passa o povo baiano. Junto com o Dani Alves, com o Governo do Estado e a Prefeitura de Vitória da Conquista estamos articulando para que essa ajuda chegue o mais breve. Fica nossa torcida para que todos possam voltar para suas casas e reconstruir suas vidas”, destacou Ednaldo Rodrigues, que é baiano e por 18 anos presidiu a Federação Bahiana de Futebol.

“Estamos tentando levar um pouco de dignidade e de esperança para que essas pessoas possam reconstruir suas histórias. Sei que é um momento complicado, mas sei que juntos nós podemos acelerar esse processo de reconstrução da vida dessas pessoas. Então estamos aqui, em nome de todos atletas e de todas as pessoas que fazem parte da CBF e que têm essa preocupação com o próximo, dando essa contribuição. Espero que com essa atitude possamos conectar outras pessoas nesse momento difícil”, ressaltou Daniel Alves, baiano natural de Juazeiro (BA) e capitão da Seleção Brasileira nas conquistas da Copa América 2019 e da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

A distribuição dos alimentos será feita por meio das bases estabelecidas nos municípios de Itabuna, Itapetinga, Ilhéus, Santa Inês e Vitória da Conquista. A empresa de comercialização de alimentos Dular será responsável por organizar as cestas básicas e encaminhar a cada um dos pontos.

“Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos pelos alimentos doados à população baiana. Com toda certeza, essa doação fará diferença na vida das famílias afetadas”, destacou o Secretário da Casa Civil do Governo da Bahia, Carlos Mello, que têm capitaneado a doação por parte do órgão estadual.

A Prefeita de Vitória da Conquista (BA), Sheila Lemos, também destacou a importância da solidariedade neste momento de dificuldade, em que a prefeitura tem atuado para socorrer todos os atingidos na cidade.

“Muita gente perdeu tudo, teve que deixar seus lares por causa de inundações e alagamentos. E toda ajuda é muito bem-vinda, a solidariedade faz a diferença, por isso nós ficamos muito felizes que o apoio esteja chegando de todo o Brasil. Vitória da Conquista agradece a este filho ilustre que é Ednaldo Rodrigues e que nos presta esta contribuição”, afirmou Sheila.

A empresa Dular também se manifestou sobre a iniciativa:

“A empatia pelo próximo sobressai dos momentos mais difíceis, e dessa forma, podemos reconstruir sorrisos, reerguer lares, reestruturar seres humanos para continuar lutando e principalmente, continuar sonhando. E é através desse espírito de apoio e amparo, que os Alimentos DULAR, em nome do povo baiano, agradece a solidariedade da Confederação Brasileira de Futebol pela doação ao nosso povo. Esta entrega aos municípios de Itapetinga, Itabuna, Santa Inês, Vitória da Conquista e Ilhéus semeará grãos de amor e fé, demonstrando que a fraternidade deve ultrapassar os campos e arquibancadas, pois, não é apenas FUTEBOL, é CUIDAR de gente!”.

As bases de distribuição coordenadas pela Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado e pela Prefeitura de Vitória da Conquista:

Base 1

Município de Ilhéus

Colégio da Polícia Militar

Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, SN – Pontal

Base 2

Município de Itabuna

Colégio da Polícia Militar

Av. Manoel Souza Chaves, 1536 – Jardim Primavera

Base 3

Município de Itapetinga

Colégio Modelo

Rua Vicente de Souza Ribas, 1

Base 4

Município de Santa Inês

Escola Professora Jana

Rua Barão do Rio Branco, 1

Base 5

Município de Vitória da Conquista

Ginásio de Esportes Raul Ferraz

Rua das Antilhas, S/N – Bairro Jurema