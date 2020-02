CBF e CBDI fecham acordo para levar Seleção de Futsal Down à Turquia

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 08:12 horas

Rio de Janeiro- A CBF fechou uma parceria com a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (CBDI) com o objetivo de garantir que a Seleção Brasileira de Futsal Down dispute o Campeonato Mundial da modalidade. Atual campeã do torneio, a equipe estava sem recursos para disputar a competição na Turquia e terá auxílio da CBF para arcar com custos da competição.

Esta iniciativa surgiu a partir de um pedido do Senador da República Romário, do Rio de Janeiro. O tetracampeão mundial esteve na Casa do Futebol Brasileiro na última semana para solicitar apoio ao projeto da Seleção de Futsal Down. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, ficou sensibilizado e prontificou-se a atender ao pedido por meio da CBF Social, garantindo que o Brasil defenda o título da modalidade no próximo mês.

– O Senador Romário esteve aqui na semana passada e nos apresentou o projeto da Seleção de Futsal Down. É uma Seleção que já foi campeã, tem este prestígio internacional alcançado e o presidente Rogério Caboclo solicitou que a CBF Social os auxilie nessa demanda. Já fizemos todo o acerto interno e a Seleção de Futsal Down estará na Turquia defendendo o título no mês de março e, se Deus quiser, sagrando-se campeã – destacou Walter Feldman, secretário-geral da CBF.

O técnico da Seleção Brasileira de Futsal Down, Cleiton Monteiro, esteve na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ) e conversou com Feldman. O treinador foi um dos idealizadores de um financiamento coletivo através da internet, que arrecadou pouco mais de 60 mil reais, insuficientes para garantir a ida à Turquia. Agora, com apoio da CBF, a participação do Brasil no torneio está garantida.

– Só tenho a agradecer ao presidente Rogério Caboclo por ter atendido o pedido e por acreditar na nossa causa. Somos os atuais campeões mundiais e estamos muito felizes. É um momento histórico para a Confederação e para o futsal down estar aqui fechando esta parceria para poder participar do Mundial – declarou Cleiton Monteiro.

O Campeonato Mundial tem início marcado para o dia 31 de março e faz parte do Trisome Games, os Jogos Olímpicos para atletas com síndrome de down. No ano passado foi disputada a segunda edição do torneio, realizada no Brasil, na cidade de Ribeirão Preto (SP). Com uma campanha invicta e vitória sobre a Argentina na decisão, a Seleção Brasileira conquistou o primeiro título da modalidade.