Ceni destaca necessidade de evolução física em jogadores do Flamengo

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 14:55 horas

Rio de Janeiro – O técnico recém contratado pelo Flamengo, Rogério Ceni, e sua comissão técnica identificaram uma questão a ser melhorada no elenco, que é a parte física dos jogadores.

Os novos profissionais do Flamengo avaliaram os atletas e entenderam a necessidade de aperfeiçoar o preparo físico do plantel. Existe o entendimento de que há muitos jogos, o que pode ter dificultado os jogadores terem chegado ao ápice. No entanto, na avaliação da comissão técnica recém contratada, o elenco pode evoluir no quesito.

Ceni chegou ao Flamengo com três profissionais, os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões e o preparador físico Danilo Augusto. Os quatro terão trabalho para ajustar a preparação física dos atletas, já que o Rubro-negro terá uma agenda cheia de jogos neste mês de novembro.

Após a derrota por 2 a 1 perante o São Paulo, na semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira (11), o Flamengo voltará a campo contra o Atlético-GO, no próximo sábado (14), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Maracanã, às 21h30, com chances do Flamengo se tornar líder da competição. Atualmente está na terceira colocação, com 35 pontos, sendo um ponto atrás do atual líder Internacional, que possui 36.

– O resultado não mostra a realidade que foi o jogo, especialmente no primeiro tempo, quando chegamos muito. Faltou o mínimo detalhe. Produzimos muito bem. É uma pena. Tem mais 90 minutos e é um gol de diferença. É uma pena termos alguns jogadores lesionados e outros na Seleção. Vamos fazer o melhor para construir um time para a próxima quarta-feira – disse o técnico do Flamengo em entrevista sobre o jogo contra o São Paulo.

O jogo de volta contra o São Paulo será na próxima quarta-feira, no Morumbi. O Flamengo precisa vencer por dois de diferença para avançar para a semifinal. Uma vitória simples leva a disputa para os pênaltis.