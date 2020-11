Ceni solicita retorno de Rodrigo Muniz ao Flamengo

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 16:29 horas

Rio de Janeiro – O Flamengo solicitou a volta do atacante Rodrigo Muniz, na quinta-feira (19), a pedido do técnico Rogério Ceni. O atacante deve se reapresentar no Ninho do Urubu na sexta-feira (20).

Empréstimo

Rodrigo Muniz foi emprestado ao Coritiba até o final do Campeonato Brasileiro deste ano e o Flamengo colocou uma cláusula que poderia solicitar seu retorno quando quisesse.

O atacante fez seis jogos pelo Coritiba e marcou um gol, contra o Ceará. Ele iniciou como titular em três jogos e, nos últimos três, saiu do banco no segundo tempo. Foram 238 minutos em campo (55 minutos nos últimos três jogos).

Rodrigo foi emprestado ao time paranaense quando Domènec Torrent ainda era o treinador do Flamengo. O contrato dele com o clube carioca vai até 2024.

Desfalques

O técnico Rogério Ceni está buscando contar com reforços já que o Flamengo está com alguns jogadores desfalcados no clube. Ao todo são sete desfalques, sendo que alguns atletas estão machucados.

No jogo contra o São Paulo, na quarta-feira (18), por exemplo, o clube não contou com as participações de Gabigol, Pedro, Filipe Luís, Thiago Maia, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Isla.

Gabigol ainda não está recuperado das dores na coxa direita. Já Pedro, Thiago, Filipe e Rodrigo se recuperam de lesão. Diego está em recondicionamento físico. Everton Ribeiro e Isla jogaram pelas Eliminatórias da Copa.

Classificação e partida

O Flamengo está no G4 do Campeonato Brasileiro, na quarta colocação, com 21 pontos, sendo dez vitórias, seis empates e cinco derrotas.A próxima partida será no sábado (21), às 19h, no Maracanã, contra o Coritiba, justamente o clube que Rodrigo Muniz estava jogando por empréstimo.