Centro municipal de esportes de Resende passa por obras de ampliação

Matéria publicada em 18 de maio de 2022, 17:28 horas

Serviços envolvem criação de novas salas, administração, jurídico, além de banheiros adaptados e criação de espaço para musculação e pilates

Resende- Mais uma obra foi iniciada pela Prefeitura de Resende por meio do Revitaliza Resende e em breve terá melhoria para os alunos do Primeiro Centro Municipal de Esportes. Recentemente, as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos iniciaram os trabalhos no centro esportivo em ambientes que passarão por reforma e ampliação.

A obra encontra-se em fase inicial e já foram realizadas instalação de container, fechamento do perímetro da obra com tapume em telhas metálicas e recebimento dos materiais que serão utilizados no serviço.

Na ampliação do Primeiro Centro de Esportes terá recepção, copa, administração, jurídico, salas, almoxarifado e depósito. Já na parte da reforma, serão demolidas algumas paredes internas e externas para aumentar a sala de dança, será modificado o layout dos vestiários feminino e masculino, além da sala de espera.

Toda a obra engloba ainda os banheiros, que passarão por adaptação para acessibilidade para atender toda a população e a criação de novos espaços, como, por exemplo, sala de musculação e pilates.

– Os projetos de ampliação e reforma para atender os alunos da cidade vão desde escolas aos espaços esportivos e de lazer. Nossa demanda está aumentando e, com isso, surge também a necessidade de ampliação nos espaços já existentes para oferecer melhor atendimento e qualidade no ensino à população – finalizou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.