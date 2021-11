Chapecoense e Flamengo ficaram no 2 a 2 pela 30ª rodada do Brasileirão

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 23:16 horas

Chapecó- Com gols no primeiro tempo e pela 30ª rodada do Brasileirão, Chapecoense e Flamengo empataram de 2 a 2, em duelo disputado na noite desta segunda-feira (8), na Arena Condá. Com o resultado, a equipe catarinense segue na lanterna, agora com 15 pontos. Enquanto o Rubro-Negro carioca é o terceiro colocado, com 54 pontos.

O jogo

Chape e Flamengo protagonizaram 45 minutos bem disputados na Arena Condá. Mandante da partida, a equipe catarinense criou as primeiras oportunidades pelo lado direito em jogada de Anderson Leite e em finalização de Henrique Almeida. Pelo lado rubro-negro, Gabi, aos 21, ficou no quase. Mas, aos 25, Matheuzinho, em lance individual, invadiu a área e soltou o pé para colocar os visitantes na frente.

Cinco minutos depois, a Chapecoense voltou ao ataque e deixou tudo igual no marcador com Kaio Nunes. Tentando a resposta imediata, o Fla levou perigo em cabeçada de Bruno Henrique, aos 33. Mas foi o time da casa que anotou mais um. Logo no minuto seguinte, Anderson Leite fez o levantamento na área e Kaio Nunes subiu para marcar o segundo dele na partida e virar o jogo para a Chape: 2 a 1. E as emoções do primeiro tempo não pararam por aí. Na marca dos 40, Michael recebeu ótimo lançamento de Gabi, partiu em velocidade, limpou a marcação e bateu para o fundo das redes, empatando o duelo mais uma vez.

Na volta do intervalo, a Chape passou a jogar com um a menos, após expulsão de Kaio Nunes. Em vantagem numérica, o Flamengo controlou a posse de bola e tentou pressionar no ataque. Everton Ribeiro, Gabi, Vitinho e Arão pararam no goleiro Keiller. Enquanto o time da casa se fechou bem na defesa e ainda teve chance de fazer o terceiro em contra-ataque desperdiçado por Bruno Silva. Aos 43, Everton Ribeiro recebeu o cartão vermelho e o Fla também passou a jogar com dez jogadores. Com a igualdade em campo, o jogo reequilibrou nos minutos finais e o 2 a 2 se manteve no marcador.

Fonte CBF*.