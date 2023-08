Ciclistas de Barra Mansa e Volta Redonda são convocados para Jogos da Juventude

Barra Mansa/Volta Redonda – Dois atletas do Sul Fluminense foram convocados para os Jogos da Juventude, que acontece a partir do dia 1º de setembro, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Guilherme Assis Moreira Lino “Katraquinha”, de Barra Mansa, e Eduardo Lopes Costa, de Volta Redonda, irão participar na modalidade Ciclismo.

Guilherme Katraquinha, de 17 anos, e Eduardo, de 15, são os únicos atletas a competir pelo Rio de Janeiro no Ciclismo, uma vez que são convocados somente dois atletas por estado em cada modalidade. Os Jogos da Juventude são realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil.

Sobre os Jogos da Juventude

Com o objetivo de proporcionar aos jovens esportistas a experiência de participar de uma competição de grande porte, os Jogos da Juventude reúnem anualmente mais de 4 mil atletas, de 15 a 17 anos de todo o país. O torneio conta com mais de 2 milhões de estudantes das 27 unidades federativas (26 estados e o Distrito Federal) nas etapas classificatórias.

Neste ano, as provas acontecem em 17 instalações esportivas de Ribeirão Preto, primeira cidade do estado de São Paulo a receber o evento. As novidades desta edição são as entradas de águas abertas, esgrima, tiro com arco e triatlo. O atletismo também terá pela primeira vez provas de marcha atlética.

Em 2023, o programa esportivo dos Jogos da Juventude contempla um total de 18 modalidades: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia, voleibol e wrestling.

Grandes nomes do esporte brasileiro já passaram pela competição, realizada desde o ano 2000. É o caso da campeã olímpica Sarah Menezes e da campeã mundial Mayra Aguiar, ambas do judô; dos mesatenistas Hugo Calderano e Bruna Takahashi; de Darlan Romani, Paulo André e Rosângela Santos, todos do atletismo; dos armadores Raulzinho e Tainá Paixão, do basquete; da nadadora Etiene Medeiros; e de Haniel Langaro e Tamires Morena, do handebol.