Ciclistas podem se inscrever no Bike Night, em Itatiaia, até a próxima terça

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realiza o “Bike Night” no Parque Nacional do Itatiaia (PNI), no dia 10 de setembro. Os atletas podem se inscrever até a próxima terça-feira (9).

As inscrições são realizadas na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, das 8h às 17h. O pedal noturno é voltado para ciclistas de todos os níveis, do iniciante ao avançado.

A concentração será no Loteamento Casal Garcia às 18h, com saída às 18h30, em direção ao Centro de Visitantes do PNI. O percurso terá aproximadamente 20 km.

“Será uma noite de muito esporte, adrenalina e aventuras em um percurso cercado pela natureza. Esperamos que ciclistas de todos os níveis aproveitem essa competição, que promete movimentar nossa cidade”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Marcus Vinicius Pereira.

A administração municipal reforça que os atletas devem obrigatoriamente usar capacete, luvas, lanterna e sinalizadores.