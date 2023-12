Circuito de Bike em Amparo reúne centenas de ciclistas

Barra Mansa – A segunda etapa do Circuito de Bike foi realizada na manhã deste domingo (10), no distrito de Amparo, em Barra Mansa, e reuniu centenas de ciclistas, em um trajeto de 20 km. A competição foi organizada pela Prefeitura, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) e teve um total de duas etapas, a primeira tendo sido realizada no distrito de Rialto, no mês de novembro.

O local da largada foi na Rua José Melchiades (próximo a quadra do colégio Paulo Basílio), no bairro Vila Nova, e a chegada foi na Fazenda Santana do Turvo, em Amparo.

O ciclista Vinicius Andrade, de 36 anos, elogiou a organização da competição e demonstrou empolgação para as próximas. “O evento foi muito bom, tudo muito organizado com profissionais para orientar. É a segunda vez que participo e acho muito importante esses eventos porque incentiva a prática do esporte. Foi cansativo mas foi ótimo, que venham os próximos”, comentou.

O secretário da pasta, Bruno de Oliveira, demonstrou gratidão e alegria por poder encerrar as atividades anuais com esta competição. “Estamos finalizando nossas atividades deste ano com chave de ouro, realizando aqui em Amparo mais um Circuito de Bike envolvendo mais de 300 atletas. É um esporte que ajuda a promover o fortalecimento da saúde e o equilíbrio da mente e do corpo. Eu estou muito feliz em fazer parte de uma secretaria que tem contribuído muito com esporte em nossa cidade. Parabenizo todos os participantes e agradeço a Deus e ao prefeito Rodrigo Drable por confiar a mim essa missão”, finalizou.