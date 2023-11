Circuito de Bike reúne dezenas de ciclistas em Rialto - Diário do Vale

Barra Mansa – O distrito de Rialto sediou, na manhã deste domingo (12), a primeira etapa do Circuito de Distritos de Bike, competição organizada pela Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL).

O evento possui duas etapas, sendo que a primeira, realizada neste domingo, possuiu um trajeto de 30 km e reuniu dezenas de ciclistas do município e da região. A próxima etapa será realizada no mês de dezembro no distrito de Amparo.

De acordo com o secretário da pasta, Bruno Oliveira, esta é mais uma forma do governo estar promovendo o esporte. “Fico muito feliz de ver todos que estão presentes nessa competição. Aproveito a oportunidade para agradecer ao prefeito Rodrigo Drable e a todos nesta secretaria que trabalham para promover o esporte em todas as modalidades”, ressaltou.

Prestigiando a corrida, o secretário de Governo Luiz Furlani, comentou a realização de mais uma competição. “Toda ação da Prefeitura que vise o incentivo ao esporte é válida. Nossa intenção é poder potencializar ainda mais eventos como esse”.