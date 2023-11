Circuito Inter Escolas de Natação acontece neste sábado

Volta Redonda – O Aero Clube de Volta Redonda será o cenário do ciclo anual de competições de natação no Sul Fluminense, neste sábado (25). Depois de passar por Valença, Barra Mansa e Barra do Piraí, cerca de 400 atletas, com idades variando entre 4 e 80 anos, se reunirão para competir pelo Circuito Inter Escolas de Natação. O evento está programado para às 8 às 17h, no Aero Clube, com entrada gratuita.

O circuito, que engloba 10 equipes das cidades de Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí, Valença e Barra Mansa, vai além da competição pura, incentivando também a participação ativa na natação. As escolas trazem seus alunos, promovendo o esporte na região e criando uma atmosfera de confraternização.

No aspecto competitivo, o circuito possui um sistema de pontuação, no qual as equipes acumulam pontos ao longo das etapas. As equipes com maior pontuação disputarão o troféu de campeão do Circuito, intensificando ainda mais a emoção do evento. Para a última etapa, três equipes têm a chance de conquistar o cobiçado troféu. A ME Swim de Pinheiral, o Clube dos Funcionários de Volta Redonda e a Equipe do Aero Clube – Team Antonini, que é a anfitriã desta fase decisiva.