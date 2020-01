Circuito nacional de vôlei de praia apresenta novas duplas para a temporada 2020

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 11:16 horas

Primeira etapa do ano acontece em João Pessoa (PB) e tem Bárbara Seixas/Carol Horta como destaque

João Pessoa, PB- Após a parada das férias, o Circuito Brasileiro de vôlei de praia volta na próxima semana, com a etapa de João Pessoa (PB). E a retomada do tour será recheada de novidades na lista de inscritos, com diversas mudanças entre as duplas femininas. A competição acontece de 22 a 26 de janeiro, na orla da Praia do Cabo Branco, com entrada franca.

Entre as mudanças, a principal talvez esteja no fim da parceria entre as atuais campeãs brasileiras Fernanda Berti e Bárbara Seixas. Com novos projetos, Fernanda retomou parceria com Taiana, com quem atuou entre 2014 e 2015, enquanto Bárbara se uniu à medalhista pan-americana Carol Horta. Outra mudança de impacto foi a dupla formada entre Carol Solberg e Talita.

A medalhista olímpica Bárbara celebrou o novo desafio e lembrou que o time está completando os primeiros treinos, com crescimento que será gradual.

– Estou me sentindo muito bem jogando com a Carol, apensar de estarmos bem no começo do ano e tendo algumas coisas para acertar. Ela é uma garota muito ‘do bem’, esforçada, tenho certeza de que vamos nos entrosar cada vez mais. Estou feliz, com os pés no chão e querendo que João Pessoa chegue logo, pois tem uma energia incrível e pessoas maravilhosas engajadas com o nosso esporte – analisou Bárbara.

A lista de novas formações que entram direto na fase de grupos é extensa e conta com Andressa/Vitoria (PB/RJ), Bárbara Seixas/Carol Horta (RJ/CE), Carol Solberg/Talita (RJ/AL), Elize Maia/Thamela (ES), Fernanda Berti/Taiana (RJ/CE), Juliana Simões/Ângela (PR/DF), Rafaela/Ingridh (PA/PR), Val/Aline Lebioda (RJ/PR) e Vivian/Jéssica (PA).

Fernanda Berti atuou por um ano e meio ao lado de Taiana, com quem foi vice-campeã do Campeonato Mundial 2015, mas destacou que a dupla também necessitará de um tempo para retomar o entrosamento. Ela também celebrou a chegada do técnico Junior.

– Evidentemente não estaremos 100% em João Pessoa, mas provavelmente a maioria dos times estará em um estágio mais inicial. Estou animada e motivada, a chegada do Junior como nosso treinador foi muito especial, ele está empolgado, tem ideias novas e muita disposição para realizar um bom trabalho conosco – disse.

Quem também não esconde a ansiedade para estar em quadra novamente é a atleta olímpica e tetracampeã brasileira Talita. Desde o começo da carreira atuando como bloqueadora, agora ela vai revezar de posição com Carol Solberg, atuando também na defesa. A sul-mato-grossense explicou os desafios do novo projeto.

– Estou buscando me reinventar, treinar uma nova posição. E estou adorando os treinos com a Carol, que é determinada e adora treinar. Sabemos que temos muito para evoluir como time e como jogadoras em novas posições. Mas esse sentimento de novidade, de superar dificuldades, tem sido muito especial. Será um processo construído passo a passo – destacou.

O Circuito Brasileiro conta com 24 duplas em cada gênero, sendo que as 16 equipes mais bem colocadas no ranking de entradas já entram direto na fase de grupos, a partir de quinta-feira (feminino) e sexta-feira (masculino). Os outros oito times em cada naipe são definidos no classificatório, um dia antes, com a disputa de partidas eliminatórias.

As 24 equipes classificadas são divididas em seis grupos de quatro e jogam entre si, com os dois melhores times de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados avançando às oitavas de final. A competição segue no formato eliminatório tradicional, com quartas de final, semifinais e disputas de bronze e ouro.

As partidas da fase de grupos até as semifinais serão exibidas no site voleidepraiatv.cbv.com.br e no Facebook da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). As finais serão exibidas exclusivamente pelos canais SporTV, na manhã de domingo.

O Circuito Brasileiro 2019/2020 conta com sete etapas, três realizadas no segundo semestre de 2019, e quatro que acontecem neste primeiro semestre de 2020. A estreia do tour aconteceu em Vila Velha (ES), em setembro, com ouro para Ágatha/Duda (PR/SE) e André Stein/George (ES/PB). Em Cuiabá, no mês de outubro, os títulos ficaram com Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) e Alison/Álvaro Filho (ES/PB). Ribeirão Preto (SP) sediou a etapa de novembro, com ouro para Talita/Taiana (AL/CE) e Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF).