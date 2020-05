Clássico dos Solidários vende mais de 300 ingressos e arrecada 15 cestas básicas

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 22:06 horas

Volta Redonda – O Clássico dos Solidários entre Volta Redonda e Resende terminou no último domingo, dia 17, e a solidariedade foi a grande vencedora. Foram vendidos 307 ingressos, 163 para o Resende e 144 para o Voltaço. Com isso, foram arrecadadas 15 cestas básicas, oito para o Resende e sete para o Esquadrão de Aço.

O presidente do Volta Redonda Flávio Horta agradeceu a participação de todos e comemorou o resultado da ação, que irá ajudar muitos trabalhadores da região Sul Fluminense.

– Volta Redonda e Resende mostraram que nos momentos difíceis é muito importante somar forças. As duas torcidas estão de parabéns e podem ter certeza que, além das cestas básicas, o dinheiro arrecadado também irá ajudar muitas famílias. Queremos agradecer também a Dataclick pela parceria nesta ação. Como diz o ditado, juntos somos mais fortes! Estamos muito felizes e, com certeza, o Volta Redonda seguirá realizando outras ações para ajudar cada vez mais trabalhadores a enfrentar este momento difícil – destacou.