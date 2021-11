Clubes da 1ª e 2ª divisão do Campeonato Amador de Futebol de Pinheiral se enfrentam domingo

Matéria publicada em 3 de novembro de 2021, 17:07 horas

Pinheiral- A secretaria de esportes de Pinheiral realiza neste domingo, dia 7 de novembro, a final dos jogos da 1ª e 2ª divisão do Campeonato Amador de Futebol do município, uma iniciativa do Departamento de Esporte da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT), da Prefeitura de Pinheiral.

Com início às 11h, no tradicional campo do Capitólio Futebol Clube (bairro Rolamão), disputam os times da série A, Capitólio e Amigos do Tonho. Em seguida, às 13h, se enfrentam os times da série B, Real Maíra e Liverpool FC. Para finalizar, às 15h, é a vez do Divisa disputar a final com o Pinhal Futebol Clube, também da série A.

“Nossa semifinal foi repleta de emoções e jogos que fizeram nosso coração bater mais forte. Agora, com a final, a expectativa não é diferente, esperamos muita euforia e emoção”, disse o diretor do Departamento de Esportes, Paulo Cesar Leite Franco.