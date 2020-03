Clubes realizam conselho técnico do Campeonato Brasileiro Série A 2020

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 09:25 horas

Representantes de todos os 20 clubes participantes da Série A se reuniram na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro- Nesta semana representantes dos 20 clubes que participam da Série A do Campeonato Brasileiro se reuniram na sede da CBF para o conselho técnico da competição. Durante a reunião, foram debatidas normas para a disputa do Brasileirão 2020.

A sessão foi aberta pelo Presidente da CBF, Rogério Caboclo, que deu as boas vindas aos presentes e ressaltou o aspecto democrático da reunião.

– Espero que tenhamos boas discussões, que tenhamos celeridade, equilíbrio, cooperação no que vamos decidir para aquela que é a maior competição do hemisfério sul. Queremos fazer do Brasil uma máquina de futebol, para que todos os equipamentos de norte a sul sejam sede de boas e grandes competições – disse.

Durante o conselho técnico, foram debatidos importantes questões para a disputa do Campeonato Brasileiro. Uma das principais mudanças em relação ao ano passado foi a decisão de proibir a venda de mandos de campo no Brasileirão. A proposta sugerida pelo próprio Presidente Rogério Caboclo foi aprovada pela maioria dos presentes. O objetivo da medida é evitar a inversão de mando de campo em confrontos do Campeonato Brasileiro, para que nenhum clube seja mandante de fato em mais de 19 jogos, provocando desequilíbrio técnico na competição.

Ficou decidido também que os clubes poderão inscrever um total de 40 atletas no Campeonato Brasileiro até o dia 14 de agosto, com mais oito trocas na lista até o prazo definido do dia 11 de setembro. Apesar de mais “cedo” no calendário em relação ao ano passado, o limite se mantém na data prévia à 22ª rodada do Brasileirão.

Ainda foram apresentadas algumas das principais iniciativas da CBF aprovada no conselho técnico de 2019. Houve explanações sobre a realização da Supercopa do Brasil, as campanhas de respeito à arbitragem e de fomento ao público nos estádios. A CBF também informou aos clubes as novidades a respeito do Projeto de Licenciamento de Clubes, em especial ao início da implementação do programa de o fair play financeiro para essa temporada.

Após a reunião, foi apresentada a tabela do Campeonato Brasileiro. Os representantes dos 20 clubes participantes da Série A puderam conhecer todos os 380 jogos e sua ordem no Brasileirão. Com reedições de finais do Brasileirão, a primeira rodada traz a abertura oficial do campeonato com o confronto entre Flamengo e Atlético-MG, com mando do Rubro-negro, atual campeão.

O Brasileirão Série A está marcado para começar no primeiro fim de semana de maio. A data-base para a primeira rodada é nos dias 2, 3 e 4 de maio, enquanto a última rodada do Campeonato Brasileiro deve ser disputada no dia 6 de dezembro.

Comissão Nacional de Clubes

A reunião também tratou temas da Comissão Nacional de Clubes para 2020. Os presidentes de Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, Bahia, Guilherme Bellintani, Fluminense, Mário Bittencourt, Grêmio, Romildo Bolzan, e Palmeiras, Maurício Galiotte, foram nomeados como representantes da Comissão. Samir Namur, presidente do Coritiba, e Milton Bivar, presidente do Sport, serão os suplentes.

Homenagem a Valdir Espinosa:

Na abertura da reunião, o Secretário-Geral da CBF, Walter Feldman, prestou uma homenagem ao Gerente Técnico do Botafogo, Valdir Espinosa, que faleceu na quinta-feira (27), aos 72 anos. A vitoriosa carreira do ex-jogador foi destacada.

Confira os dez jogos da primeira rodada:

Flamengo x Atlético-MG

Botafogo x Bahia

Palmeiras x Vasco da Gama

Santos x Red Bull Bragantino

Corinthians x Atlético-GO

Grêmio x Fluminense

Sport x Ceará

Coritiba x Internacional

Fortaleza x Athletico

Goiás x São Paulo