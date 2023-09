Com chances de o time voltar à Série B, torcida do Voltaço vive momento de euforia

Volta Redonda – ‘Domingo é para lotar o Raulino’. A convocação é de um anúncio que está sendo compartilhado, nas redes sociais, por grupos de torcidas organizadas e pelos apaixonados pelo Voltaço. Empolgado com as chances reais do Volta Redonda voltar à Série B do Brasileirão, depois de 25 anos, o grupo está organizando uma grande carreata para o próximo sábado (9), e uma panfletagem durante o desfile de Sete de Setembro. A ideia é chamar torcida e a população para torcer pelo time e encher o estádio Raulino de Oliveira, na partida que acontece no domingo (10), às 19 horas contra o Botafogo-PB. Será a segunda partida

“Nosso objetivo é levantar a torcida e conscientizar a população da importância do Voltaço estar de Volta a Série B do campeonato. Vai ser bom para a cidade, que ganha visibilidade, para a o time, que estará entre os 40 melhores do país e consequentemente receberá uma participação maior dos lucros, além de incentivar as crianças e adolescentes à prática do esporte pelo bom exemplo”, ressaltou Rodrigo Resende Pizolante, um dos organizadores da carreata, acrescentando que o Voltaço está fazendo uma excelente campanha, com bom elenco e que merece todo o apoio da torcida.

O retrospecto do time jogando no Raulino de Oliveira impressiona. Dos 10 jogos disputados, pela primeira fase da Série C, venceu sete, empatou dois e perdeu apenas um, para o Pouso Alegre -MG, justamente na estreia da competição no dia 2 de maio. De lá pra cá o time encontrou o caminho da vitória, como o 5 X 1 diante do Amazonas, no dia 17 de julho.

A carreata está marcada para o próximo sábado (9), com concentração às 13 horas no Estádio Raulino de Oliveira.

Os organizadores estão convocando a população a participar com carros, motocicletas e bicicletas enfeitadas e camisa do time. As torcidas organizadas também estão sendo mobilizadas, dentre elas: Tovol, Império Jovem, Vilaricaço, Banda 716, Charanga, Boscotaço, Febre Amarela e Retiraço.