Com gol contra, Fluminense vence o Atlético-Go pela Copa do Brasil

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 23:46 horas

Rio de Janeiro – Pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil 2020, Fluminense e Atlético-GO se enfrentaram na noite desta quarta-feira (16), no Maracanã, com o time carioca levando a melhor. Com gol contra marcado por João Victor, o Tricolor das Laranjeiras bateu o Dragão por 1 a 0 e vai com a vantagem do empate para o confronto da volta.

A segunda partida entre as equipes será na próxima quinta-feira (24), às 20h, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

O jogo

O primeiro tempo no Maracanã foi marcado pelo equilíbrio de posse de bola entre Fluminense e Atlético-GO e pelas poucas chances claras de gol. As duas melhores oportunidades do time da casa foram com Wellington Silva, que recebeu bom passe de Luiz Henrique, mas cabeceou para fora, e em cobrança de falta de Nenê, que mandou no ângulo e viu o goleiro adversário fazer boa defesa. O Dragão, apostando em contra-ataques, chegou com perigo duas vezes com Renato Kayzer. Uma quando o atacante ficou cara a cara com Muriel, que fez a defesa, e outra quando Janderson iniciou a jogada e lançou o camisa 9, que chegou de peixinho, mas não pegou em cheio para concluir a gol.

No segundo tempo, os times apertaram a linha de marcação e as chances de gol ficaram ainda mais escassas. A primeira boa chegada foi somente aos 21 minutos, quando Marcos Paulo deu bom passe para Luiz Henrique, que viu Jean sair bem salvar o Atlético. Seguindo sem intensidade, a partida teve o único gol marcado aos 31. Após cobrança de escanteio na área do Dragão, João Victor tocou de cabeça tentando o corte, mas acabou mandando contra sua própria meta. Com a vantagem no placar, o Fluminense passou a avançar mais ao ataque, mas sem obrigar Jean a fazer grandes defesas até o apito final.