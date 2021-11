Com gol de Diego Souza, Grêmio vence o Fluminense pelo Brasileirão

Matéria publicada em 10 de novembro de 2021, 00:42 horas

Porto Alegre- Após quatro derrotas consecutivas, o Grêmio voltou a somar três pontos pelo Brasileirão na noite de terça-feira (9).

Pela 31ª rodada da competição, o Tricolor Gaúcho recebeu o Fluminense, na Arena, e venceu por 1 a 0, com gol de Diego Souza.

Com o resultado, a equipe gaúcha segue na 19ª posição da tabela, mas agora com 29 pontos – seis a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Flu, com 42, aparece no oitavo lugar.

Fonte CBF*.