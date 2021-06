Com gol de Nenê, Fluminense vence o Santos no Maracanã

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 21:32 horas

Rio de Janeiro – Em sua primeira partida no Maracanã pelo Brasileirão, o Fluminense derrotou o Santos por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela quarta rodada da competição. Com gol de Nene em seu centésimo jogo com a camisa Tricolor, a equipe carioca manteve sua invencibilidade e chegou aos 8 pontos no campeonato, com duas vitórias e dois empates. O Fluminense volta a campo no próximo domingo, dia 20, às 18h15, quando enfrenta o Fortaleza no Castelão, no Ceará, pela quinta rodada.

Primeiro tempo

O Fluminense começou a partida dominando as ações e pressionando a saída de bola do adversário no campo de ataque. E foi assim que surgiu a primeira grande chance tricolor. Aos 7 minutos, o time conseguiu recuperar a bola na frente, Fred recebeu cruzamento da esquerda e escorou para Caio Paulista, que acertou o travessão. Na sobra, o atacante teve nova chance, mas foi bloqueado pela defesa. Aos 25, Egídio fez bom cruzamento rasteiro, que passou por todo mundo até a defesa do Santos afastar. Aos 32, Nene cobrou falta da intermediária e Fred cabeceou firme, mas o goleiro fez a defesa. Aos 42, Egídio descolou belo passe para Gabriel Teixeira, o atacante avançou, cortou para dentro, mas chutou para fora.

Segundo tempo

O Fluminense voltou do intervalo na pressão e conseguiu chegar ao gol numa blitz no campo de ataque logo aos 5 minutos. A bola sobrou para Nene dentro da área e o camisa 77, que completou 100 jogos com a camisa tricolor nesta quarta-feira, estufou as redes. Logo depois, aos 9, o time encaixou bom contra-ataque e Caio Paulista finalizou para boa defesa do goleiro adversário. Aos 28, o Tricolor voltou a pressionar e criou boa chance com Caio, que foi travado pelo zagueiro. Na sobra, Yago arriscou um chute pelo lado esquerdo e John fez a defesa. A partir daí o Fluminense passou a administrar o resultado e se postou muito bem defensivamente, impedindo o ímpeto adversário.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 0 SANTOS

FLUMINENSE – Marcos Felipe; Calegari, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (Wellington), Yago Felipe e Nenê (Ganso); Caio Paulista (Luiz Henrique), Fred (Abel Hernández) e Gabriel Teixeira (Kayky). Técnico: Roger Machado.

SANTOS – John Victor; Pará, Luiz Felipe (Marcos Leonardo), Danilo Boza (Camacho) e Felipe Jonathan (Madson); Alison, Jean Mota (Lucas Braga) e Gabriel Pirani (Zanocelo); Marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

GOL – Nenê, aos 6 do 2ºT.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Madson, Kayky, Abel Hernández, Yago Felipe, Alison, Caio Paulista e Lucas Braga.

LOCAL – Maracanã.