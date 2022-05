Com gol de Pedro, Flamengo vence o Goiás por 1 a 0 no Maraca e soma nove pontos no campeonato

Matéria publicada em 22 de maio de 2022, 09:24 horas

Equipe rubro-negra volta a campo na terça-feira (24) para encarar o Sporting Cristal, pela Libertadores

Rio- Em jogo disputado na tarde de sábado, 21, no Maracanã, o Flamengo venceu o Goiás por 1 a 0 pela sétima rodada do Brasileirão. Pedro marcou o único gol rubro-negro na partida. Com o resultado, o Mengão somou nove pontos no campeonato e subiu algumas posições na tabela de classificação.

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando o Goiás, que se postava todo atrás com uma marcação forte. Aos oito minutos, o time rubro-negro chutou a gol pela primeira vez. Bruno Henrique recebeu na esquerda, cortou para dentro e arriscou o chute. Tadeu fez a defesa.

Aos 16’, o Mengão abriu o placar no Maraca! Gabi deu ótimo passe para Matheuzinho, que levou na linha de fundo e cruzou na área. Pedro, bem posicionado, só teve o trabalho de escorar para as redes: 1 a 0.

Na sequência, Pablo chegou a marcar o segundo, de cabeça, mas o árbitro marcou falta do zagueiro em cima de Tadeu. O Mais Querido ainda criou algumas oportunidades para ampliar na primeira etapa, mas ainda assim foi bem superior que o adversário e foi para o intervalo com a vantagem de um gol.

Logo no início do segundo tempo, Everton Ribeiro cobrou falta no bico direito da grande área e Tadeu fez a defesa. Dominando a posse de bola, o time rubro-negro trocava passes no campo de ataque em busca de espaços na defesa esmeraldina.

No decorrer do jogo, o Goiás se mandou mais para o ataque e ameaçava a meta rubro-negra. Nos minutos finais, Apodi ficou cara a cara com Hugo e chutou por cima do gol.

Com um ótimo primeiro tempo, o Flamengo marcou seu único gol no jogo com Pedro e conquistou uma vitória importante. Vale ressaltar, mais uma vez, a presença da Nação, que encheu o Maraca e empurrou o time do início ao fim.

Próximo compromisso

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (24) para enfrentar o Sporting Cristal, às 21h30, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Fonte CRF*