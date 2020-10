Com Inter na mira, Flamengo planeja muitas trocas no próximo jogo pela Libertadores

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 11:32 horas

Com jogadores desgastados equipe precisa de apenas um empate

Rio de Janeiro- Após a goleada por 5 a 1 sobre o Corinthians, domingo, em São Paulo, o Flamengo chegou a seis jogos disputados nos últimos 14 dias. Agora, existe a chance de diversos jogadores ganharem um descanso na partida contra o Junior Barranquilla, nesta quarta, pela Libertadores. No domingo, a equipe tem um confronto direto com um concorrente pelo título brasileiro, o Internacional.

Líder do Grupo A da Libertadores, o Flamengo precisa apenas de um empate com o Barranquilla para terminar a fase com o primeiro lugar assegurado. Os colombianos têm remotas chances de classificação.

– Nós jogamos muitos jogos este mês, e precisamos de um ponto para ficarmos em primeiro lugar no grupo. Vamos tentar trocar. Dou importância para Libertadores, mas vamos trocar bastante. Nosso elenco tem jogadores maravilhosos, podemos trocar tranquilamente – disse Domènec Torrent.

Alguns atletas em especial estão com um desgaste alto nas últimas semanas, como Isla, que jogou 270 minutos em um intervalo de cinco dias. Thiago Maia é outro candidato. Mas o número de mudanças será maior.

Além de dar descanso a alguns atletas, Dome deseja aproveitar a oportunidade de poder fazer mais sessões de treinos, algo raro desde que chegou ao Flamengo.

Durante esta semana, não necessariamente contra o Barranquilla, o técnico vai ganhar outros reforços, como Arrascaeta, Rodrigo Caio e, possivelmente, Pedro Rocha.

Ainda há a expectativa de quando Gabigol e Diego Alves poderão retomar todas as atividades com o restante do time.

Fonte globo Esporte*