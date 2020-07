Com olhos no Fla-Flu, atacante do Voltaço pode se sagrar artilheiro do estadual 2020

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 09:11 horas



Volta Redonda – Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 21 horas, no Maracanã. Como milhares de outras pessoas, o atacante João Carlos, do Volta Redonda, estará de olho na partida que apontará o Campeão Estadual de 2020. No entanto, ele fará uma torcida toda diferenciada enquanto a bola rolar. Com oito gols marcados, João Carlos está a 90 minutos de se sagrar artilheiro do Carioca.

O atacante do Tricolor de Aço está empatado com Gabigol na liderança entre os goleadores, mas como o rubro-negro foi expulso no primeiro jogo da decisão, fica fora da partida de logo mais. Um adversário a menos na luta pessoal de João Carlos, mas ainda há outros nomes perigosos na lista. Ainda pelo lado do Flamengo, os atacantes Pedro e Bruno Henrique têm cinco gols cada e ainda sonham com a artilharia. Não é uma tarefa fácil, mas se tratando de um Fla-Flu e de dois goleadores habilidosos como eles, também não é impossível.

Se o Flamengo tem vantagem sobre o Fluminense para se tornar campeão (venceu o primeiro jogo por 2 a 1), quem mais pode ameaçar João Carlos está justamente ao lado do tricolor das Laranjeiras. O experiente meia Nenê tem seis gols e está em terceiro lugar na briga pela artilharia. Além de João Carlos e Gabigol, o atacante Daniel Dantas, do Boavista, também está à frente de Nenê, com sete gols. Só que apenas Nenê estará em campo na final e somente ele ainda pode marcar gols. Para fechar os nomes que estão na briga com João Carlos, o Fluminense ainda tem Evanilson, que também tem cinco gols marcados.

Feliz em ainda sonhar com a artilharia, João Carlos falou como pretende se portar na final. “Feliz demais em estar mais um ano brigando pela artilharia do campeonato, ainda mais com grandes nomes do futebol brasileiro, como o Gabigol, que também está com oito gols. Sei que ainda não tem nada definido, porque o Nenê, Evanilson e o Bruno Henrique ainda têm chances. Prefiro esperar quarta-feira depois do jogo para comemorar, pois tenho que respeitar o trabalho desses atletas que chegaram, com méritos, nas finais do Carioca”, disse.

O atacante do Voltaço também se disse satisfeito com o desempenho pessoal e do Volta Redonda de uma maneira geral na temporada. “Ano passado marquei sete gols, então, já melhorei meu rendimento em 2020. Estou muito feliz com meu desempenho e da equipe. Fizemos uma grande campanha e, se eu ficar com esse prêmio individual, vai coroar o grande campeonato que o Volta Redonda fez neste ano”.