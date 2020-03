Com paralisação do estadual, Voltaço estuda reduzir salário dos jogadores

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 09:36 horas

Volta Redonda – A diretoria do Volta Redonda estuda adotar uma redução salarial do elenco profissional. A iniciativa tem sido discutida com o próprio elenco e com o sindicato dos atletas, mas é dada como praticamente certa. O assunto ganhou força no clube, após a a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro ter decidido estender o recesso de todas as atividades relacionadas ao futebol do Estado do Rio de Janeiro até 30 de abril.

O recesso foi forçado como medida de combate ao novo Coronavírus.