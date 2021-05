Com time alternativo, Vasco perde do Madureira na primeira semifinal da Taça Rio

Matéria publicada em 1 de maio de 2021, 19:00 horas

Rio de Janeiro – Atuando com um time recheado de jogadores considerados reservas, o Vasco saiu atrás na briga pela classificação à final da Taça Rio. Neste sábado, o time alvinegro visitou e foi derrotado pelo Madureira, pelo placar de 1 a 0, no estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro, no jogo de ida da fase semifinal.

Os donos da casa foram melhores durante todo o duelo e cresceram ainda mais depois da expulsão de Laranjeira ainda no primeiro tempo, tanto que marcaram com Sampaio no começo da segunda etapa.

Com o resultado, o Madureira tem a vantagem de jogar por um empate no jogo de volta para ir à decisão. O Vasco, por ter melhor campanha na primeira fase, precisa pelo menos devolver o placar para avançar. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 16 horas, desta vez no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O primeiro tempo foi bastante truncado no meio de campo, com as duas equipes buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. A primeira chance clara aconteceu apenas aos 26 minutos, quando Léo Jabá chutou uma bola no travessão e perdeu uma grande chance para o Vasco. Porém, aos 29, o time alvinegro teve o meia Laranjeira expulso.

Em vantagem numérica, o Madureira cresceu e passou a fazer pressão. Apesar disso, o placar só foi sair do zero aos 14 minutos da segunda etapa. Silas recebeu na intermediária e chutou cruzado. Ligado no lance, o atacante Sampaio se adiantou ao zagueiro para completar para o gol. Nos minutos finais, o Vasco até esboçou uma reação, mas os donos da casa saíram mesmo com a vitória.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 1 x 0 VASCO

MADUREIRA – Felipe Lacerda; Bruno Oliveira (Yan Marcelo), Edmário, Maurício Barbosa e Juninho; Victor Feitosa (Wander), Rodrigo Yuri e Humberto (Rhuan); Sampaio, Sillas e Elias (Bruno Santos). Técnico: Alfredo Sampaio.

VASCO – Vanderlei; Cayo Tenório, Ulisses (Menezes), Ricardo e Riquelme; Bruno Gomes, Romulo (Caio Lopes) e Laranjeira; Lucas Figueredo (Arthur), Tiago Reis (Juninho) e Léo Jabá (João Pedro) Técnico: Marcelo Cabo.

GOL – Sampaio, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Edmário, Juninho, Rodrigo Yuri, Silas e Wander (Madureira); Bruno Gomes, Lucas Figueredo e Juninho (Vasco).

CARTÃO VERMELHO – Laranjeira (Vasco).

ÁRBITRO – João Batista de Arruda.

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ).