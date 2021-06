Com um a menos, Fluminense busca empate com o Corinthians em São Januário

Matéria publicada em 27 de junho de 2021, 18:46 horas

Rio de Janeiro – No jogo que o técnico Sylvinho queria usar para mostrar que o Corinthians pretende mesmo brigar na parte de cima da tabela, o time alvinegro teve todas as chances de sair de campo com a vitória, mas acabou ficando no 1 a 1 com o Fluminense, em São Januário, no Rio. O resultado deixa o time “estacionado” na tabela, mas ao menos mostra que a equipe começa a encontrar regularidade no Brasileirão.

A partida começou com muita marcação. Aos 18 minutos, o Fluminense teve a primeira boa chance do jogo. Abel Hernández é lançado nas costas da zaga alvinegra, dominou e chutou de esquerda, mas a bola passou perto do gol de Cássio.

O Corinthians tinha maior posse de bola, mas criava pouco. A primeira chance surgiu aos 26. Em cobrança de escanteio, João Victor subiu e cabeceou firme, mas o goleiro Marcos Felipe, bem posicionado, fez a defesa.

Aos 34, Gustavo Mosquito girou muito bem em cima de Luccas Claro, invadiu a área e acabou sendo derrubado pelo jogador do Fluminense. Dois minutos depois, Jô foi para a cobrança de pênalti e bateu no canto esquerdo, sem chances para Marcos Felipe – 1 a 0 para o Corinthians.

O Fluminense tentou uma reação rápida. Aos 39, Cazares cobrou escanteio na área e Ganso subiu sozinho na primeira trave e cabeceou para boa defesa de Cássio.

Aos 40, mais uma vez Cazares recebeu dentro da área, girou e soltou a bomba de perde direita, mas Cássio mais uma vez salvou o Corinthians.

No segundo tempo, o Corinthians ficou com um jogador a mais em campo logo aos 4 minutos. Em uma dividida, Abel Hernández acertou a trava da chuteira na canela de Gabriel e foi expulso. Com um jogador a mais, a equipe do técnico Sylvinho passou a dominar o meio-campo, mas criou poucas chances de gol.

Mesmo com um jogador a menos, o Fluminense foi para cima. Aos 17, Cazares recebeu pela direita e cruzou para Bobadilla, que apareceu no meio da zaga para tentar desviar a bola, mas Cássio saiu bem do gol e fez a defesa.

De tanto insistir, o Fluminense chegou ao empate. Aos 24, Egídio avançou pela esquerda e cruzou para a área. Cazares apareceu livro no meio da área e cabeceou para o chão. Cássio ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol do time carioca.

Depois de fazer o gol e de ter um gol anulado por impedimento, o Fluminense recuou e o Corinthians voltou a dominar a partida. O time alvinegro teve duas chances de vencer o jogo depois dos 40 minutos.

Aos 44, após cruzamento pela direita, Jô apareceu sozinho na área, de frente para o goleiro, e bateu de esquerda, mas a bola subiu e saiu por cima da meta tricolor.

Depois, aos 46, cruzamento pelo setor esquerdo do ataque e Jô ajeitou de cabeça para trás. Roni chegou e pegou de primeira, mas o goleiro Marcos Felipe defendeu bem. Final de partida com um resultado justo, mas que o torcedor corintiano vai lamentar. O Alvinegro poderia ter saído do Rio com os três pontos.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 CORINTHIANS

FLUMINENSE – Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yago (Bobadilla), Martinelli (André), Gabriel Teixeira (Luiz Henrique), PH Ganso (Wellington) e Cazares (Kaiky); Abel Hernández. Técnico: Roger Machado

CORINTHIANS – Cássio; Fágner, João Vitor, Gil e Lucas Piton; Xavier (Cantillo), Gabriel (Roni), Araos (Mateus Vital) e Vitinho; Gustavo Silva (Adson) e Jô. Técnico: Sylvinho.

GOLS – Jô, aos 36 minutos do 1º Tempo; Cazares, aos 25 minutos do 2º Tempo.

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF)

CARTÕES AMARELOS – Luccas Claro, Danilo Barcelos, André e Araos

CARTÃO VERMELHO – Abel Hernández

LOCAL – São Januário, no Rio (RJ)