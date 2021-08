Com vídeo, PSG anuncia a contratação de Lionel Messi; Neymar dá as boas-vindas

Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 15:51 horas

Paris, França – Agora é oficial. Em um vídeo divulgados em suas redes sociais, o Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira a contratação de Lionel Messi. O craque argentino foi recepcionado em Paris por torcedores e dirigentes do clube. Nas imagens, em tom de mistério, destaque para as seis Bolas de Ouro do jogador e algumas rápidas cenas do jogador com a camisa da seleção da Argentina.

O argentino, seis vezes melhor do mundo, acertou a sua transferência para um novo clube em sua carreira após não conseguir chegar a um acordo de renovação com o Barcelona. Messi passou 20 anos de sua vida no time espanhol, onde chegou com apenas 13 anos.

Com Messi livre no mercado, o Paris Saint-Germain foi rápido ao oferecer um acordo, afastando possíveis concorrentes como o Manchester City, do técnico espanhol Pep Guardiola, com quem trabalhou no Barcelona. Na França, o argentino de 34 anos voltará a atuar ao lado de Neymar, com quem foi campeão da Liga dos Campeões da Europa.

Neymar não esperou nem mesmo o anúncio oficial do Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira, o brasileiro adiantou a chegada de Messi ao clube em postagem no seu Instagram. Ele adotava um discurso cauteloso e não confirmava a chegada do amigo ao time de Paris. Mas celebrou a ida do craque à França. “Back together”, “Juntos novamente”, postou em um story, em uma foto abraçando Messi.

Segundo a imprensa europeia, o jogador receberá cerca de 35 milhões de euros (por volta de 214 milhões de reais, na cotação atual) por temporada, valor que já inclui as bonificações de contratuais. O acordo é até junho de 2023, renovável por mais um ano.

O Paris Saint-Germain marcou exames médico no Hospital Americano, na capital francesa. No estádio Parque dos Príncipes, a movimentação de torcedores já era intensa desde as primeiras horas desta terça-feira. A apresentação oficial deverá acontecer nesta quarta.