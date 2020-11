Confronto entre Flamengo e São Paulo nas quartas de final será o duelo de maior destaque na Copa Brasil

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 13:19 horas

Rio de Janeiro- Em sorteio realizado nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e o chaveamento até a decisão. O duelo de maior destaque fica para Flamengo x São Paulo. Os outros jogos são: Cuiabá x Grêmio, Internacional x América-MG e Palmeiras x Ceará.

As semifinais também foram definidas. Quem passar de Flamengo x São Paulo vai enfrentar o classificado de Cuiabá x Grêmio. E o outro lado fica para quem avançar de Internacional x América-MG e Ceará x Palmeiras. Os duelos serão disputados nas duas próximas semanas (entre 9 e 20 de novembro). A definição das datas dos confrontos acontecerá nas próximas horas.

Flamengo e São Paulo vão decidir a vaga no estádio do Morumbi, na capital paulista. O duelo entre Cuiabá e Grêmio terá o jogo da volta na arena gremista, em Porto Alegre. Já o confronto entre Internacional e América-MG terá a segunda partida no estádio Independência, em Belo Horizonte. E, por fim, o Palmeiras decide o seu futuro diante do Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza.

Além da possibilidade de conquistar um título e a vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores, o campeão da Copa do Brasil ainda vai receber, só pela taça, R$ 54 milhões Esse valor não conta com as premiações de fases anteriores.

Como aconteceu nas etapas anteriores, não haverá diferença de gols marcados fora de casa. Ou seja, se um time vencer o primeiro jogo por 1 a 0 e perder o outro por 2 a 1, a definição da vaga será nas cobranças de pênaltis. Outra novidade nesta fase é que também já foi definido o chaveamento da semifinal. Nas oitavas, os times que se classificaram tiveram que participar de um novo sorteio.

Fonte Agência Estado*