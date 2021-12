Conselho Deliberativo do Voltaço aprova as contas de 2020 por unanimidade

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 18:00 horas

Volta Redonda – O Conselho Deliberativo do Volta Redonda FC, aprovou, por unanimidade, as contas de 2020 do clube. Em reunião realizada nesta terça-feira (30), com o parecer do Conselho Fiscal pela aprovação das contas, foi apresentado o Balanço do Clube de 2020, que apontou um superávit de mais de R$ 4 milhões (R$ 4.243.731,00).

Alem disso, pela primeira vez na história do clube, o Voltaço passou a adotar a apresentação de contas semestrais. Demonstrando nesta mesma reunião a prestação de contas do primeiro semestre de 2021, que apresentou um novo superavit de R$ 2.224.505,51 e também teve parecer favorável do Conselho Fiscal e aprovação por unanimidade do Conselho Deliberativo.

Ainda falando sobre o expressivo resultado mesmo em período de pandemia, o presidente do Volta Redonda Flávio Horta destacou que o Esquadrão de Aço passou a ter, pela primeira vez em sua história, prestação de contas semestrais.

– O momento era desafiador com a perda do contrato de transmissão do Estadual, que representava grande parte de nossas receitas. Como já foi destacado em outros momentos, o Volta Redonda tem primado pela transparência. Entendemos que a transparência gera credibilidade. Temos uma política de austeridade e com estratégias que buscam sanar as dividas do clube, porém, aliadas a projetos esportivos fortes. Prova disso é que grande parte do nosso superavit é proveniente de novos patrocínios que o clube vem conseguindo buscar e do investimento feito nas categorias de base que começam a gerar receitas – destacou o mandatário tricolor, que também salientou a importância da fiscalização dos Conselhos Fiscal e Deliberativo do clube.

“Hoje, o Volta Redonda conta com Conselhos Fiscal e Deliberativo atuantes, que fiscalizam e, assim como nossa diretoria, prioriza a transparência. Todos os nossos informativos fiscais estão disponíveis no site oficial do clube, assim como o relatório da Auditoria Externa realiza e, além disso, passamos pela primeira vez na história a realizar a prestação de contas semestralmente e vamos passar a divulgar trimestralmente. Um grande avanço para deixar todas as ações do clube às claras” – finalizou.

Por fim, foi apresentado ainda o Orçamento para 2022 e os uniformes que o clube deverá usar na temporada.