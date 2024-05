Copa Diarinho: Sub 11 define classificados para a próxima fase

Jogando no Retiro, SMAS Volta Grande bateu a equipe do Arena Aterrado – Evandro FreitasVolta Redonda – O fim de semana foi movimentado em quatro ginásios de Volta Redonda, em mais uma rodada da Copa Diarinho de Futsal, neste final de semana. Ao todo foram disputados 48 jogos na categoria Sub 11, sendo 24 válidos pela Série Prata, no período da manhã, e outros 24 à tarde, com times da Série Ouro.

Os jogos foram realizados nos ginásios dos bairros Açude, Retiro, Vila Rica/Tiradentes e Siderlândia.

Os confrontos foram válidos pelas chaves I, J, K e L. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificaram para a terceira fase da competição, que acontece no dia 8 de junho, com locais ainda a serem definidos pela organização da Copa.

Em cada chave, os times se enfrentaram entre si. Os jogos foram bastante disputados e os jogadores foram embalados pelos gritos de incentivo vindos das arquibancadas. Disposta a passar de fase, a garotada não poupou esforços para sair de quadra com a vitória.

Pela Série Ouro, quem chamou a atenção foi a jogadora Maria Eduarda, de 10 anos, que defendeu a equipe da Vila Julieta, de Resende, no ginásio do bairro Vila Rica-Tiradentes. Deficiente auditiva, ela supera todas as dificuldades e se aventura entre os meninos.

Mãe da menina, Ana Carolina, de 28 anos, conta que ela se interessou pelo esporte por incentivo do irmão, que jogava futsal. “Antes, ela fazia balé. Depois, vendo o irmão jogar, ela começou a se interessar. No início era uma coisa meio sem compromisso, mas depois ela foi se animando e hoje está até participando de campeonatos”, afirma Ana Caroline.

Tabela completa com os resultados dos jogos da rodada será publicada nesta segunda-feira (14), no www.diariodovale.com.br. A competição será retomada no próximo sábado (18) e domingo (19), com jogos das categorias Sub 13 e Sub 17.