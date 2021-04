Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 18:38 horas

Juazeiro, BA – Após empate por 3 a 3 no tempo normal, o Volta Redonda perdeu nos pênaltis para a Juazeirense-BA por 4 a 2 e está eliminado da Copa do Brasil 2021. Luiz Paulo, Gabriel Pereira e Alef Manga marcaram os gols do Esquadrão de Aço e Daniel Nazaré, Wendel e Kanu anotaram para os visitantes.

Já pelo Campeonato Carioca, o Tricolor de Aço volta a campo neste sábado, dia 10, às 21h05, no estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar o Botafogo.

O jogo

O Volta Redonda iniciou a partida de forma avassaladora e, com menos de 20 minutos, já estava vencendo por 3 a 0.

O primeiro gol saiu aos quatro minutos, com Luiz Paulo, após cruzamento de Alef Manga. A pressão tricolor seguiu e o segundo gol saiu aos 14 minutos, com o prata da casa Gabriel Pereira.

Se tem bola na rede, não poderia faltar o do artilheiro. Aos 19 minutos, Alef Manga recebeu passe de Gabriel Pereira e bateu na saída do goleiro para marcar o terceiro do Esquadrão de Aço.

Por sua vez, os donos da casa só conseguiram assustar aos 38 minutos com Kanu, mas o atacante parou em grande defesa de Andrey Ventura.

Na volta do intervalo, os donos da casa diminuíram o marcador aos nove minutos com Daniel. A resposta tricolor veio na sequência com Luciano Naninho, que teve duas grande chances para marcar o quarto. Na primeira, o camisa 10 acertou a trave em um chute da entrada da área. Na segunda, o meia tricolor parou em uma grande defesa do goleiro adversário.

Porém, a reação dos donos da casa continuou e eles conseguiram o empate. O segundo gol veio com o zagueiro Wendel, aos 22 minutos, e o terceiro com Kanu, aos 51 minutos. Com isso, a vaga na Terceira Fase da Copa do Brasil foi decidida nos pênaltis.

Na penalidades, o goleiro Rodrigo Calaça defendeu duas cobranças e o Juazeirense-BA venceu por 4 a 2, se classificando para a próxima fase da competição.

Copa do Brasil – 2° fase

Juazeirense-BA (4) 3×3 (2) Volta Redonda

(07/04/2021 – estádio Adauto Moraes – 16h)

Volta Redonda: Andrey Ventura (Vinícius Dias); Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira (Marcinho) e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. (Wallisson) e Luciano Naninho (Luan Leite); MV (Marcos Vinívius), Alef Manga e João Carlos. Técnico: Neto Colucci.

Gols: Luiz Paulo, Gabriel Pereira e Alef Manga.

Cartão amarelo: Alef Manga