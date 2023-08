Copa do Servidor segue promovendo esporte entre os trabalhadores

Barra Mansa – A 2ª rodada do Copa do Servidor aconteceu neste sábado (19), no campo do Minas Esporte Clube, na Rua Sete de Setembro, no bairro Roberto Silveira.

Os confrontos deste sábado terminaram com os placares: Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) 2 x 2 Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (CAMPLA) 3 X 0 Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Câmara Municipal 2 x 0 Guarda Municipal.

O secretário de Esporte, Bruno Oliveira, exaltou a importância do campeonato que vai além do futebol e promove um momento de descontração entre os participantes. “O torneio traz entretenimento tanto dentro de campo, quanto fora. Fico muito feliz de participar desse momento com os servidores que há mais de 12 anos não acontecia”, disse.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, destacou os benefícios da Copa do Servidor. “É um estímulo ao esporte, essas ações são muito importantes. Fiquei contente em ver os servidores aqui jogando, além disso, os encontros com amigos e seus familiares”, ressaltou.

Próxima Rodada

Na terceira rodada os jogos serão no campo da Vila Nova, no sábado, dia 26. A SMMU jogará contra a CAMPLA, às 9h, a Câmara Municipal enfrentará a Secretaria Municipal de Saúde, às 11h, e o último jogo será entre SAAE e Guarda Municipal, às 13h.