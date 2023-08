Copa dos Servidores de Barra Mansa começa neste sábado

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa realiza, a partir deste sábado (12), a Copa dos Servidores. A competição, que não acontecia no município há alguns anos, contará com seis times, sendo divididos em dois grupos. Chave A: Secretaria de Manutenção Urbana, Câmara Municipal e Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). Chave B: Campla (Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral), Guarda Municipal e Secretaria de Saúde. Algumas autoridades foram convidadas para a abertura do evento, como o prefeito Rodrigo Drable, o secretário Estadual de Esporte, Rafael Picciani e a deputada federal, Dani Cunha.

As inscrições já foram encerradas, mas o servidor que ainda tiver interesse em participar deve procurar os representantes de cada time e verificar se há vagas. Para participar como jogador, o interessado deve fazer parte de alguma secretaria.

Os primeiros jogos da competição acontecerão neste sábado (12). Atividades recreativas, como ginástica, dança, entre outras serão realizadas às 8 horas. Em seguida, terá a solenidade de abertura e às 9 horas, o primeiro jogo entre SMMU e Guarda Municipal. Logo após, às 11 horas, a Câmara encara o Campla. Já às 13 horas o Saae joga contra a Secretaria de Saúde. Todas as partidas desta primeira rodada vão acontecer no campo do bairro Boa Sorte.

Os próximos jogos serão no dia 19, no campo do Minas, no bairro Roberto Silveira; no dia 26, no campo do bairro Vila Nova; e no dia 2 de setembro, no campo do bairro Goiabal. Já a final e a disputa do terceiro lugar vão acontecer no campo do bairro Boa Sorte, com data e hora a serem definidas.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Oliveira, comentou sobre a relevância da competição. “É uma competição muito importante para a nossa cidade e para os servidores. Vamos promover entretenimento e alegria para quem estará jogando, mas também para as pessoas que vão assistir junto com os familiares e amigos. Será um momento de lazer e descontração para aqueles que fazem nossa cidade funcionar”, afirmou Bruno.

Evento é realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e com a Associação dos Servidores Municipais da Administração Direta e Indireta do Município de Barra Mansa (ASBAM).