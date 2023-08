Copa Rio: Resende é derrotado pelo America no primeiro jogo das oitavas

Resende – O Resende perdeu por 1 a 0 para o America no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Rio 2023, em partida disputada na tarde desta quarta-feira (30), no estádio Giulite Coutinho. Guilherme Silveira marcou o gol dos donos da casa.

O jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira (6), no estádio do Trabalhador, às 14h45, e o Gigante do Vale precisa vencer por dois gols de vantagem para se classificar. Caso a vitória seja por um gol de diferença, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.

O jogo

O Resende foi logo mostrando o cartão de visita e quase abriu o placar aos dois minutos. Andrey cobrou escanteio pela esquerda e quase fez um gol olímpico, acertando o travessão. Os donos da casa tentavam surpreender o Alvinegro nas bolas paradas, mas com boas defesas, o goleiro Leandro Matheus parou o ataque adversário na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Gigante do Vale ficou com um jogador a menos, após o lateral-direito Elenilson receber o segundo cartão amarelo e ser expulso aos 22 minutos. Com um a mais, os donos da casa passaram a ter o controle do jogo e a pressionar mais em busca do gol e conseguiu abrir o placar aos 45 minutos, com Guilherme Silveira.