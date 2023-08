Copa Rio: Voltaço empata com o Gonçalense em Petrópolis

Volta Redonda – Na estreia da Copa Rio, o Volta Redonda empatou com o Gonçalense em 1 a 1, no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis. O gol do Esquadrão de Aço foi marcado pelo volante Pedro Thomaz.

O Voltaço poupou os 22 atletas que estão relacionados para a viagem a Belém, além do técnico Rogério Corrêa que também ficou em Volta Redonda e comandou um treino para esses jogadores na manhã desta quarta-feira.

Pela Copa Rio, o Volta Redonda foi comandado pelo treinador da equipe sub-20, Marco Aurélio, e relacionou para a partida nove atletas formados nas divisões de base do Esquadrão de Aço.

O Volta Redonda retorna a campo no próximo domingo (3), contra o Paysandu, pela primeira rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.