Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Matéria publicada em 1 de agosto de 2021, 10:18 horas

São Paulo- Este domingo (1° de agosto) é dia de clássico entre as duas maiores torcidas do país. Corinthians e Flamengo medem forças, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Corinthians chega para a partida ainda sem poder contar com Giuliano e Renato Augusto, que só terão condição legal de estrar na próxima rodada. Ambos, porém, ainda dependem da parte física para ficarem aptos. Após vencer o Cuiabá, o Timão chegou a 17 pontos e entra na rodada na 10ª posição.

O Flamengo vem de cinco vitórias consecutivas com o técnico Renato Gaúcho – duas delas pelo Campeonato Brasileiro. A boa sequência levou o time a 21 pontos, na sexta colocação.

Será o primeiro encontro de Renato com o Corinthians depois das negociações frustradas com o time paulista, que tentou a sua contratação para o início do Campeonato Brasileiro.