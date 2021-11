Corinthians vai em busca do tri da Libertadores Feminina

Matéria publicada em 21 de novembro de 2021, 16:04 horas

Montevidéu- Para tentar o tricampeonato da Libertadores Feminina, o Corinthians enfrenta o Independiente Santa Fé, da Colômbia, neste domingo (21), às 20h (horário de Brasília), no estádio Grand Parque Central, em Montevidéu (URU). Depois de uma campanha invicta, com 100% de aproveitamento, as Meninas da Fiel querem coroar o desempenho com a taça mais cobiçada na América. Partida conta com transmissão ao vivo da FOX Sports, do Star+, da CONMEBOL TV e do Facebook Watch da CONMEBOL.

Representante brasileiro na grande final da Libertadores Feminina, o Corinthians deseja conquistar a terceira taça da competição, já erguida em 2017 e 2019. Nesta edição, as Brabas mostraram que seguiriam firmes no propósito do título e fizeram uma campanha impecável até a decisão.

Com cinco vitórias em cinco partidas disputadas, o elenco comandado por Arthur Elias marcou 22 gols e sofreu apenas dois ao longo da caminhada. Dentre alguns placares elásticos na competição continental, o Corinthians carimbou o passaporte para a final atropelando o Nacional, do Uruguai, por 8 a 0.

Fonte CBF*.