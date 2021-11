Corinthians vence a Chapecoense com gol no último minuto do jogo

Matéria publicada em 2 de novembro de 2021, 15:08 horas

Na Neo Química Arena, em São Paulo, Timão vence Verdão por 1 a 0

São Paulo- Na noite de segunda-feira (1º), na Neo Química Arena, em São Paulo, o Corinthians venceu a Chapecoense por 1 a 0, com gol no último lance do jogo, pela 29ª rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o Timão fica em sexto lugar, com 44 pontos. A Chape segue na lanterna do campeonato, com 13 pontos.

O jogo

O primeiro tempo na Neo Química Arena foi truncado e contou com mais jogadas ofensivas do Timão. Aos cinco minutos, Du Queiroz chutou e Keiller evitou o gol. Oito minutos depois, João Victor recebeu cruzamento e cabeceou pela linha de fundo. A Chape foi ao ataque aos 45 minutos. Mike bateu da entrada da área e Matheus Donelli fez grande defesa para evitar o gol dos visitantes.

No início do segundo tempo, o Verdão pressionou os mandantes no primeiro minuto. Anderson Leite tentou de letra e o goleiro defendeu. O Timão respondeu aos 12 minutos. Gil aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou forte.

Mais ofensivo no jogo, o Alvinegro do Parque São Jorge quase marcou aos 36 minutos. Jô dominou a bola na grande área, chutou e Keiller se esticou para evitar o gol. No último minuto do jogo, o Timão fez o gol da vitória. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Róger Guedes na área e o atacante balançou as redes.

Fonte CBF*