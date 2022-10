Corrida Federal Kids acontece neste domingo em Vassouras

Matéria publicada em 14 de outubro de 2022, 13:48 horas

Ação deve reunir centenas de famílias no combate à pedofilia

Vassouras – A Corrida Federal Kids, que acontece neste domingo (16), em Vassouras, já conta com 400 duplas inscritas, segundo a organização do evento, formada pela Prefeitura de Vassouras e Instituto Federal Kids.

O objetivo é mobilizar as famílias em relação ao crime de pedofilia, em um dia voltado, não só para a corrida, mas também com ações de conscientização, serviços e atividades recreativas.

As duplas participantes serão formadas por um adulto e uma criança, que irão percorrer um percurso estabelecido conforme a idade da criança e adolescente.

E a largada acontece em um dos cartões postais mais bonitos da cidade: a Praça Barão de Campo Belo, às 8 horas. Os participantes devem levar 2kg de alimentos não perecíveis que serão doados para uma instituição.

O prefeito Severino Dias e a vice-prefeita, Rosi Silva destacaram a importância da ação e da participação das famílias no domingo:

“Montamos uma grande ação para este domingo, com nossos parceiros, e a expectativa é de que centenas de famílias participem desta mobilização tão importante para a proteção das nossas crianças e adolescentes”, ressaltou a vice-prefeita.

Percurso

Os percursos da Corrida Federal Kids foram estabelecidos de acordo com a idade da criança. Os primeiros a correrem serão os pequenos com idades de 0 a 8 anos, com trajeto de 400 metros.

Em seguida, será a vez das crianças com idades de 9 a 11 anos, com percurso de 600 metros, e fechando a corrida, os jovens com faixa etária de 12 a 14 anos, que vão percorrer a distância de 800 metros.

Os participantes inscritos receberão um kit com uma camisa para o responsável e uma camisa para a criança e medalha, que serão entregues no dia da corrida.

Domingo para a família

A Corrida Federal Kids é um movimento realizado pela Prefeitura de Vassouras e Instituto Federal Kids com apoio do SESC e Universidade de Vassouras. Além da corrida, o domingo será um dia dedicado à família, com realização de várias ações de conscientização de combate à pedofilia, atividades recreativas e serviços de saúde:

Atividades recreativas:

Contação de história, ponto de leitura, games, realidade virtual, cama elástica, chute ao gol, tabela de basquete, kit voleibol, badminton, futmesa xadrez e tênis de mesa gigante e óculos de realidade virtual.

Serviços em saúde:

Avaliação e medição das medidas

Aferição de pressão e glicemia,

Orientação de saúde bucal com distribuição de kits, orientação sobre vacinação, e saúde da criança com atividades educativas e a campanha do outubro rosa presente