Costa Rica vence Japão e segue viva na Copa - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de novembro de 2022, 13:47 horas

‘Ticos’ se recuperam de goleada na estreia e vencem a primeira no Catar

Al Rayyan, Catar – Demorou, foram precisos dois jogos, mas, em seu primeiro chute a gol na Copa do Mundo FIFA, a Costa Rica, enfim, conseguiu balançar as redes no Catar. Foi o suficiente para assegurar a Keylor Navas e companhia a vitória por 1 a 0 e frustrar o Japão neste domingo. O resultado mantém os costarriquenhos vivos e embola de vez o Grupo E. Se a Alemanha vencer a Espanha na partida deste domingo, as quatro seleções do grupo chegarão empatadas em pontos à rodada decisiva do grupo E, que reúne Japão e Espanha e Costa Rica e Alemanha, na próxima quinta-feira.

Os “Ticos” sobem a três pontos e se igualam ao Japão e também à Espanha, que entra em campo mais tarde para enfrentar a Alemanha.

A rodada final da chave acontece na próxima quinta-feira de forma simultânea: enquanto os costarriquenhos enfrentam os alemães, os japoneses pegam os espanhóis.

Momento chave

Faltou inspiração no primeiro tempo e o reflexo disso foram 45 minutos sem qualquer chute a gol no estádio Al Rayyan. O Japão, que surpreendeu ao bater a Alemanha na estreia, pouco conseguiu criar e, com suas linhas muito recuadas, acabou sendo dominado pela Costa Rica, que melhorou em relação à goleada sofrida para a Espanha, mas, ainda assim, não o suficiente para se adiantar no placar.

Na volta do intervalo, os japoneses vieram com outra atitude e passaram a levar mais perigo. Foram diversas chances criadas, porém, quase todas elas morriam no último passe. O castigo veio através do costarriquenho Fuller, que aproveitou pane da defesa asiática para inaugurar o marcador e garantir os três pontos com chute da entrada da área.

Número

Os costarriquenhos tinham um plano: 16 dos 20 gols marcados pelo país na história dos Mundiais saíram no segundo tempo dos jogos.

Craque do jogo

Fuller, que se tornou herói nacional ao evitar tropeço em jogo decisivo contra o Panamá nas eliminatórias da CONCACAF, elevou o seu status ainda mais com o gol de hoje em Doha e foi eleito o melhor em campo.