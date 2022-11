Croácia estreia sem gols contra Marrocos na Copa - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de novembro de 2022, 10:45 horas

Duelo foi o primeiro do Grupo F, que tem ainda Bélgica e Canadá

Al Khor, Catar – O Grupo F da Copa do Mundo do Catar teve início nesta quarta-feira (23), com um empate sem gols entre Marrocos e Croácia, no Estádio Al Bayt, em Al Khor. Foi o terceiro 0 a 0 deste Mundial, antes mesmo do término da primeira rodada.

Foi a primeira vez, após 11 jogos, que os croatas, atuais vice-campeões do mundo, não balançaram as redes em um jogo de Copa. Os Leões do Atlas, como são conhecidos os marroquinos, seguem sem vencer em uma estreia de Mundial. Eles repetem o resultado da edição de 1986, no México, quando também não saíram do zero contra a Polônia. Coincidentemente, aquela foi a única ocasião em que a seleção marroquina chegou a um mata-mata da competição.

A chave ainda tem Bélgica e Canadá, que se enfrentam mais tarde, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan. A partida marca o retorno dos canadenses a uma Copa após 36 anos.

Marroquinos e croatas voltam a campo neste domingo (27) pela segunda rodada do Grupo F. Às 10h (horário de Brasília), os Leões do Atlas encaram a Bélgica no Estádio Al Thumama, em Doha. Na sequência, às 13h, os atuais vice-campeões mundiais medem forças com o Canadá no Estádio Internacional Khalifa, também na capital catari.

Marcação trava Modric e companhia

As linhas adiantadas de Marrocos foram um teste de paciência aos croatas no primeiro tempo, que teve raríssimas emoções. Ter mais posse de bola (51%, contra 36% dos rivais e 13% em disputa pelos dois lados) foi insuficiente para os europeus, muito afastados uns dos outros no campo, facilitando o trabalho da bem encaixada marcação africana. Os marroquinos, por sua vez, pouco fizeram no ataque, sempre bloqueados nas tentativas de finalização.

Os únicos lances de relevo da primeira metade do jogo saíram já nos acréscimos. Primeiro, o lateral Borna Sosa avançou pela esquerda e cruzou para o meia Nikola Vlasic concluir de primeira, na pequena área, obrigando o goleiro Yassine Bounou a uma bela defesa. Na sequência, o craque Luka Modric teve a chance de finalizar da entrada da área, após a sobra de um chute de Vlasic, que foi travado pela marcação, mas a bola arrematada pelo meia subiu pouco acima do travessão.

As equipes pareceram voltar do intervalo mais ligadas. Aos cinco minutos, o chute do atacante Sofiane Boufal, da entrada da área, explodiu no zagueiro Dejan Lovren. Na sobra, o lateral Noussair Mazraoui apareceu de peixinho, na pequena área pela esquerda, parando no goleiro Dominik Likakovic. A resposta veio no minuto seguinte, com o volante Sofyan Amrabat bloqueando o carrinho de Lovren, que tentou aproveitar Bounou caído após bola alçada na área em cobrança de escanteio de Modric.

No entanto, não demorou para o jogo ficar novamente truncado. Satisfeito com o resultado, Marrocos recuou e congestionou a defesa com duas linhas de quatro e o técnico Walid Regragui segurando as substituições para os 15 minutos finais, mantendo a marcação inteira fisicamente. Com Modric apagado, o treinador croata, Zlatko Dalic, trocou as peças de ataque que também estavam em dia pouco inspirado, como Ivan Perisic e Andrej Kramaric, mas sem que as mudanças surtissem efeito e mudassem a partida.