Cuiabá derrota o Sport e volta a vencer no Brasileirão

Matéria publicada em 14 de outubro de 2021, 22:43 horas

Cuiabá- Após cinco jogos o Dourado voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, 14, a vitória foi sobre o Sport por 1 a 0, gol marcado por Elton, em partida realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 26ª rodada da Série A.

Na tabela, o cuiabá agora se encontra em nono lugar, com 34 pontos. Já o Leão permanece em 18º, somando 26 pontos.

O jogo

As duas equipes fizeram um duelo equilibrado no primeiro tempo. O Leão finalizou com perigo pela primeira vez no jogo, quando Mikael recebeu o levantamento, desviou de cabeça, mas a bola saiu à esquerda do gol. A resposta do Dourado foi com Pepê, em chute forte de fora da área, que acabou saindo por cima.

O Rubro-Negro colocou uma bola na rede aos 27, com Gustavo Oliveira, mas após checagem do VAR, o gol foi anulado por impedimento de Marcão na jogada. O Leão chegou mais uma vez aos 31, em chute de Hernanes, que Walter defendeu. Mikael teve grande oportunidade na altura dos 43, mas sua finalização rasteira de dentro da área foi para fora.

Na segunda etapa, o Dourado começou pressionando. Com um minuto, Clayson chutou de fora e Maílson segurou firme. O goleiro do Rubro-Negro apareceu novamente aos sete, em finalização de Max. Até que aos 23 minutos, de pênalti, Elton abriu o placar na Arena Pantanal.

Em desvantagem, o Leão buscou pressionar o Cuiabá: aos 26, José Welison cobrou falta com força e a bola foi sobre o gol. Na marca dos 37, Mikael cabeceou para fora em cruzamento de Sander. No minuto seguinte, a dupla voltou a funcionar e o centroavante acertou a trave do Dourado. Porém, o Sport não conseguiu marcar e o Cuiabá saiu com os três pontos.

Fonte CBF*.