Dados estatísticos dão suporte aos clubes no Carioca 2021

Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 20:28 horas

Rio de Janeiro – Na edição do Campeonato Carioca deste ano está oferecendo a todos os clubes um suporte com dados estatísticos. Especializada no segmento, a Footstats oferece por meio de seu site oficial (footstats.com.br) números de todas as partidas da competição, facilitando o acesso à informações valiosas sobre o desempenho de cada jogador e equipe. A ação é fruto da parceria entre Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Ferj, e a Sportsview.

Com o acordo, profissionais de análise de desempenho e scout de todas as equipes do Carioca têm acesso, em tempo real, a informações do próprio time, adversários e média do campeonato. Mapa de calor, números de posse de bola, finalizações, passes, desarmes, dribles, entre outros pontos, estão disponíveis.

Volta Redonda celebra o suporte

Quem tem aproveitado muito bem os dados emitidos pela Footstats é a comissão técnica do Volta Redonda. O time registra ótima campanha na Taça Guanabara, líder da competição ao final da décima rodada e com vaga assegurada nas semifinais. Comandada pelo técnico Neto Colucci, a equipe tem o artilheiro até o momento, Alef Manga, com nove gols marcados.

– Os dados gerados pela Footstats agregam muito para a análise de desempenho do Volta Redonda. Com os números, associados aos levantamentos que nossa equipe desenvolve, conseguimos ampliar o trabalho, e isso tem impactado diretamente na atuação do time. Quanto mais ferramentas à disposição, melhor será a análise e, consequentemente, o desempenho da nossa equipe em campo – comemora Rennato Bennata, auxiliar técnico e analista de desempenho do clube.

Provedora dos valiosos dados estatísticos e referência no segmento no esporte nacional e internacional, a Footstats também celebra o acordo. O retorno positivo de profissionais dos clubes confirma o sucesso da parceria.

– Desde a primeira reunião que tive com a Sportsview, ficou claro que esse projeto seria muito especial para a Footstas. Fornecer dados a todos os envolvidos no campeonato é incrível, ainda mais por alcançar clubes e jogadores que nem sempre têm acesso a essas informações. Nossa equipe está desenvolvendo o trabalho com muito carinho, e por isso o feedback positivo nos deixa com a certeza de missão cumprida. Agora, com a chegada da fase decisiva da competição, acredito que os números sejam ainda mais importantes para análises e decisões a serem tomadas – avalia José Eduardo Romanini Domingos, fundador da Footstats.

– Oferecer essas informações tão valiosas no futebol moderno a todos os clubes do campeonato é mais uma ação que posiciona a marca na vanguarda nacional e faz parte do nosso processo de reformulação da competição. Com a parceria e aprovação da Ferj nas ações, estamos avançando em pontos fundamentais para o sucesso da competição – comemora Fernando Ferreira, executivo da Sportsview.