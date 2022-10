Daniel Mageste participa de testes na Stock Car Series

Matéria publicada em 18 de outubro de 2022, 15:14 horas

Piloto de Volta Redonda dirigirá veículos da divisão de acesso da Stock Car Pro Series, a maior da América do Sul

Volta Redonda – O piloto de Volta Redonda, Daniel Mageste, participará do teste oficial de Rookies da temporada 2023 da Stock Series, durante a semi-final da Stock Car entre os dias 20 e 24 de Outubro no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna.

A Stock Series é a divisão de acesso da Stock Car Pro Series, maior categoria do continente.

Tricampeão Estadual de Kart e multicampeão de competições de Automobilismo Virtual com 13 títulos nacionais, Mageste ganhou popularidade e se tornou referência no cenário em todo o Brasil.

Na ocasião, o Piloto irá passar o final de semana ao lado das equipes da Stock Series, acompanhando o evento de perto e devidamente credenciado pela organização, além de acompanhar os briefings da Stock Series e da Stock Car Pro Series com nomes como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelsinho Piquet, entre outros grandes nomes do Automobilismo Mundial.

Além da experiência no Kart e nos campeonatos de e-Sports, Daniel Mageste também participou e venceu provas, fez poles positions e se destacou muito na Fórmula Inter e em competições de outras categorias no Brasil. O Piloto de Volta Redonda inclusive já disputou uma corrida no exterior.

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, o atleta falou sobre a oportunidade de participar do teste ofical da Stock Series e o que representa para ele levar o nome de Volta Redonda para um meio tão seleto do automobilismo brasileiro.

– A oportunidade de pilotar um Stock Car representa a realização de um sonho muito grande, e também a quebra de um paradigma. Venho de uma origem humilde em Volta Redonda e graças ao meu trabalho vou poder conduzir o carro de uma categoria de altíssimo nível do automobilismo nacional. Estou focado para ter o melhor desempenho dentro e fora da pista, para seguir criando as oportunidades que vão permitir a contínua evolução da minha carreira. Continuar levando o nome da minha cidade pelos quatro cantos do país me deixa mais do que feliz, afirmou o piloto que embarca para Goiânia esta semana – disse Mageste

DIÁRIO DO VALE: Como você conseguiu a oportunidade de testar um Stock Car da Stock Series?

DANIEL MAGESTE: Iniciei minha carreira no Automobilismo Virtual na adolescência, e venci em 2020 a 1ª Seletiva de Pilotos Virtuais da W2 Racing, conquistando uma vaga para ser representante da equipe no eSports. Conquistei então mais três títulos, e a equipe irá me proporcionar este teste em reconhecimento ao meu esforço durante toda carreira. A W2 levou meu nome até a Vicar – promotora da Stock Car Pro Series, Stock Series, F4 Brasil FIA e Turismo Nacional, que fez uma seleção técnica com seu Comitê Desportivo e me convidou oficialmente para o teste de Rookies da temporada 2023 da Stock Series.

DV – Qual a potência e a velocidade máxima estimada do Stock Series?

DM – O carro possui motor V8 e funciona com 350 cavalos sem o “Push To Pass”, que é o botão de ultrapassagem. Com o acionamento do “push”, libera toda a potência de 420 cavalos! A velocidade em Goiânia – onde irei testar o carro, pode atingir os 245/250Km/h!

DV – Qual diferença do Series para a Stock principal?

DM – A Stock Series foi criada em 1993 com o objetivo de facilitar o acesso de pilotos estreantes para a Stock Car principal. Até 2019 o carro era praticamente o mesmo, mudando a potência do motor (um pouco mais fraco na categoria de acesso) e o modelo da carenagem, além claro de alguns outros detalhes. Hoje o carro da Stock Car Pro Series (categoria principal) é montado com adaptações técnicas nas carrocerias do Chevrolet Cruze e Toyota Corolla, o que os diferencia um pouco. Contudo, a partir desta temporada de 2022 até os pneus são os mesmos, logo, podemos dizer que os carros ainda são bem parecidos.

DV – Existe alguma possibilidade de você vir a pilotar como titular em 2023?

DM – Sim, existe. Se tivermos em mãos o orçamento necessário, podemos fazer uma ou mais etapas, ou mesmo todo o campeonato. Tudo depende do orçamento. Estamos trabalhando estrategicamente para fazer acontecer. As empresas / instituições interessadas terão retorno e um leque de oportunidades com o nosso projeto.

DV – Em que categorias você pretende correr em 2023?

DM – São várias categorias oferecendo um portfólio muito atrativo. Mais uma vez, é o orçamento disponível que define. A Stock Series é um sonho, mas também estamos olhando com carinho para a Mercedes Benz Challenge, Copa Shell HB20, Formula Inter e oportunidades pontuais em eventos nacionais e regionais.