De Garrincha ao título da Libertadores: Botafogo pode virar patrimônio

Estado do Rio – A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, em primeira discussão nesta quarta-feira (20), o projeto de lei 2.466/23 que declara o Botafogo de Futebol e Regatas patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado. A proposta ainda precisa passar por uma segunda votação para ser validada.

Fundado em 1894, inicialmente como clube de regatas, o Botafogo se consolidou como uma das agremiações mais tradicionais do país. Foi o primeiro clube carioca campeão brasileiro de remo e, desde 1904, se destacou também no futebol. Ídolos como Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho e Zagallo vestiram a camisa alvinegra. Atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o clube é o que mais cedeu jogadores à seleção.

A sede do Botafogo fica na avenida Venceslau Brás, em General Severiano, zona sul do Rio. O reconhecimento como patrimônio não impede reformas ou intervenções em suas instalações.

“Entre os times brasileiros em atividade, o Botafogo é o clube poliesportivo mais antigo e por isso sua torcida o considera o mais tradicional. Os jogadores do Botafogo foram fundamentais para o tricampeonato mundial do Brasil, em 1958, 1962 e 1970”, afirmou a deputada Verônica Lima (PT), autora do projeto.